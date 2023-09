Primavera Brescia, vittoria esterna per Rondinelle. Albinoleffe sconfitto 2-1

Esordio convincente per la Primavera del Brescia che in rimonta supera in trasferta l’Albinoleffe. La formazione biancoblù allenata da Luca Belingheri, alla sua prima panchina ufficiale con le Rondinelle, è apparsa subito in grande spolvero nonostante giocando un’ottima partita. Ad aprire le marcature sono gli orobici dopo cinque minuti con Pala, ma le Rondinelle non si scompongono e tengono bene il campo fino al meritato pareggio firmato da Ferro al minuto 44. Le due squadre vanno al riposo in parità, ma nella ripresa è il Brescia a fare la partita. L’Albinoleffe resiste, ma nel primo minuto di recupero Ferro firma la doppietta personale gelando il pubblico del centro sportivo “Facchetti” di Cologno al Serio.

Buona la prima per il Brescia che si avvicina nel migliore dei modi al derby di sabato prossimo contro la Feralpisalò.

IL TABELLINO

ALBINOLEFFE - BRESCIA 1-2

ALBINOLEFFE: Taramelli, Freri (80’ Lekaj), Castellani, Franchini, Zambelli, Allieri, Bettoni (61’ Belli), Malanchini, Angeloni, Ghilardi (61’ Ceresoli), Pala. A disposizione: Bersanetti, Grassia, Scola, Aversa, Stingaciu, Paganessi, Ronzoni, Daha, Riva. Allenatore: Maffioletti.

BRESCIA: Cortese, Savalli, Faggiano (73’ Maffeis), Contessi, Pandini, Gussago, Ghidini (73’ Tomaselli), Maucci (73’ Orlandi), Ferro (94’ Bedussi), Grossi (89’ Faye), Maisterra. A disposizione: Fusi, Caliendo, Posniak, Rizza. Allenatore: Belingheri.

ARBITRO: Gandino di Alessandria.

ASSISTENTI: Spina di Palermo; Chillemi di Barcellona Pozzo di Gotto.

RETI: 5’ Pala - 44’ 91’Ferro.