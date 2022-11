Primavera 2: vittoria in trasferta per il Brescia di Possanzini

Tre punti importanti per la primavera del Brescia che prosegue il suo percorso di crescita sotto la guida del mister Possanzini. I punti in classifica ora sono 10 e la zona play off è più vicina.

Il Brescia fa capire sin dalle prime battute che vuole conquistare l’intera posta in palio e prova più volte la via del gol che arriva con merito alla mezz’ora con Grossi. Le baby rondinelle vorrebbero chiudere la partita già nel primo tempo, ma il parziale non cambia e le due squadre vanno negli spogliatoi con il risultato di 1 a 0 per le rondinelle. Nella ripresa la partita si gioca su buoni ritmi, ma a farla da padrona e l’equilibro che resiste fino al minuto 88 quando Muca segna il gol per il raddoppio del Brescia. Nei minuti finali i padroni di casa tentano di riaprire la partita, ma riescono soltanto ad accorciare le distanze al 94’ con Matiello.

La Primavera del Brescia tornerà in campo sabato 12 novembre al C.S. San Filippo di Brescia per affrontare il Monza.

IL TABELLINO

PORDENONE - BRESCIA 1-2

PORDENONE: Turchetto, Gucci (72’ Colautti), Berton, Fernetti (85’ Secli), Biscontin A., Comand, Baldassar (65’ Netto), Biscontin C. (72’ Vaccher), Comuzzo (65’ Matiello), Destito, Zanotti. A disposizione: Casarin, Fagherazzi, Canaku, Casagrande, Puzzanghera, Martini, Leggieri. Allenatore: Motta.

BRESCIA: Sonzogni, Muca, Pandini, Perego (75’ Bonazza), Negretti (65’ Gussago), Tomaselli (65’ Mor), Riviera, Scalmana, Ferro, Fogliata (65’ Orlandi), Grossi (77’ Kasa). A disposizione: Cortese, Lorini, Mozzon, Mainardi. Allenatore: Possanzini.

ARBITRO: Bordin di Bassano del Grappa.

ASSISTENTI: Carella di L’Aquila; Chiavaroli di Pescara.

RETI: 94’ Matiello - 29’ Grossi, 88’ Muca.

AMMONITI: Gucci, Comand, Destito, Colautti - Negretti, Fogliata.

Fonte: Brescia Calcio.