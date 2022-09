Primavera 2: un punto a testa tra Brescia e Feralpisalò

Il primo derby bresciano nel campionato Primavera 2 tra Brescia e Feralpisalò termina con un pareggio. Le formazioni bresciane si sono divise la posta in palio con due gol segnati nel primo tempo.

Gli ospiti partono meglio e dopo quattro minuti Benti calcia da posizione defilata, ma Recaldini è reattivo e devia sopra la traversa. Con il passare dei minuti il Brescia guadagna campo e apre le marcature: discesa sulla sinistra di Grossi che in area vince un rimpallo ed effettua un tiro-cross dentro l’area piccola proprio dove è in agguato Ferro che da due passi calcia in rete per il vantaggio biancoazzurro. Il vantaggio dura soltanto un quarto d’ora perché al 34’ la Feralpisalò va in gol: calcio d’angolo calciato da sinistra e colpo vincente di Gualandris a ristabilire la parità.

Nella ripresa la formazione di mister Possanzini gioca meglio e sfiora il vantaggio in due occasioni. La prima arriva al 64’ al termine di una combinazione sulla sinistra con Kasa. Il nuovo entrata muove bene palla e serve Ferro che calcia rasoterra mancando di un soffio la porta. La seconda occasione, invece, arriva a quattro minuti dallo scadere: Scalmana prende palla sulla destra, supera due avversari, si accentra e serve Kasa in area libero sulla sinistra. L’ex Inter prende la misura e calcia sul secondo palo sfiorando di un nulla lo specchio della porta.

Nei minuti finali il Brescia cerca l’assalto verso la porta avversaria, ma la Feralpisalò fa buona guardia e mantiene il risultato sull’1 a 1.

IL TABELLINO

BRESCIA - FERALPISALÒ 1-1

BRESCIA (4-3-3): Recaldini; Muca, Pandini, Gussago, Negretti (61’ Lorini); Mor (78’ Contessi), Fogliata, Tomaselli (61’ Kasa); Grossi, Scalmana, Ferro (83’ Orlandi). A disposizione: Cortese, Mainardi, Perego, Bonazza, Orlandi, Mozzon. Allenatore: Possanzini.

FERALPISALÒ (4-3-3): Venturelli; Caliendo, Redussi, Armati, Gogna; Gualandris, Guarnieri, (78’ Picchi) Bettolini; Menegatti (68’ Viscardi), Benti (88’ Gatti), Bassini (68’ Zani). A disposizione: Faganio, Cherif, Ziglioli, Pisa, Prasso, Rizzi, Inverardi, Inverardi. Allenatore: Lucchini.

ARBITRO: Vingo di Pisa.

ASSISTENTI: Rizzello di Casarano; Tesi di Lucca.

MARCATORI: 20’ Ferro (B), 34’ Gualandris (F).

AMMONITI: Orlandi (B), Fogliata (B), Gogna (F).

NOTE: Spettatori: 300. Recupero: ‘2 pt.

Fonte immagine: Brescia Calcio.