Primavera 2: sconfitte per Brescia e Feralpisalò

Le formazioni Primavera di Brescia e Feralpisalò chiudono la seconda giornata del campionato a mani vuote e restano entrambe con un punto in classifica. Il Brescia cade contro la Spal al termine di una partita infuocata vinta dai ferraresi per 1 a 0 grazie al gol su calcio di rigore realizzato nella ripresa da Puletto. Trasferta resa ancor più amara dalle espulsioni di Fogliata (doppia ammonizione) e Muca che dovranno saltare la prossima giornata in casa contro la Cremonese sabato 1 ottobre.

Sconfitta anche per i leoni del Garda all’esordio casalingo in Primavera 2. Partita iniziata con il piede giusto con la rete di Gualandris (secondo gol stagionale) dopo tre minuti di gioco. Nei primi dieci minuti della ripresa, però, il Vicenza prima pareggia con Lattanzio e poi segna il raddoppio con Tonin. Tanto rammarico per i ragazzi di Lucchini per la distrazione a inizio del secondo tempo. I verdeblù sono ora attesi in casa del Venezia sabato 1 ottobre per la terza giornata di campionato.

I TABELLINI

SPAL - BRESCIA 1-0

SPAL: Abati (85’ Martelli), Bugaj, Cavallini, Meneghini (85’ Carbone), Vaher, Breit, Imputato (78’ Firman), Contiliano, Rao (65’ Semenza), Puletto, Parravicini (78’ Boccia). A disposizione: Verza, Svoboda, Gobbo, Angeletti, Tozaj, Paraiko. Allenatore: Grieco.

BRESCIA: Recaldini, Muca, Prandini, Gussago, Negretti, Fogliata, Mor (70’ Contessi), Scalmana (70’ Tomaselli), Grossi (70’ Rizza), Nuamah (82’ Mainardi), Ferro (55’ Kasa). A disposizione: Cortese, Bonazza, Lorini, Orlandi. Allenatore: Possanzini.

ARBITRO: Renzi di Pesaro.

ASSISTENTI: Aniello e Markiyan di Ancona.

MARCATORI: 69’ Puletto rig..

AMMONITI: Vaher, Cavallini, Carbone, Meneghini - Scalmana, Fogliata, Nuamah.

ESPULSI: Fogliata, Muca.

NOTE: Angoli: 6-7. Recupero: 0’-4’.

FERALPISALÒ - L.R. VICENZA 1-2

FERALPISALÒ(4-3-3): Venturelli; Caliendo (46’ Inverardi), Armati, Rebussi, Prasso (61’ Gogna); Gualandris, Guarneri (61’ Menegatti), Bettolini; Picchi (46’ Viscardi), Benti, Bassini (81’ Zani). A disposizione: Faganio, Ziglioli, Pisa, Cherif, Inverardi, Gatti, Rizzi. Allenatore: Lucchini

L.R. VICENZA (3-5-2): Morello; Vescosi, Bonetto (46’ Allessi), Borsato; Lattanzio, Mion (70’ Barbieri), Pellizzari, Mogentale, Pettina (60’ Parlato); Tonin (70’ Coulibaly), Mores (83’ Crestani). A disposizione: Bresolin, Ziu, Bailo, Allessi, Boarini, Pavan, Centazzo, Iseppi. Allenatore: Dan Vesterby

ARBITRO: Gianquinto di Parma

MARCATORI: 3’ Gualandris (F), 47’ Lattanzio (V), 54’ Tonin(V).

AMMONIZIONI: Mogentale (V), Coulibaly (V), Parlato (V)

NOTE: Angoli: 9-3. Recupero 0’-4’.

Fonte immagine: Feralpisalò.