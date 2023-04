Primavera 2: trasferta amara per la Feralpi contro il Parma

Trasferta amara per la formazione primavera della Feralpisalò che contro il Parma subisce una pesante sconfitta per 6 a 0. Partita subito in discesa per i ducali in vantaggio con Rossi dopo 7 minuti. Al 25’ Tannor firma il raddoppio per i padroni di casa che chiudono la prima frazione di gioco avanti di due gol. A inizio ripresa arriva subito la doccia fredda per i verdeblù che dopo un minuto subiscono il terzo gol firmato da Florea. Tra le fila del Parma sale poi in cattedra Basili che tra il 54’ e l’84’ mette a segno la doppietta personale. I crociati però non si fermano e al secondo minuto di recupero Flex firma il sesto gol che chiude definitivamente l’incontro.

I giovani leoni del Garda torneranno in campo sabato 15 aprile tra le mura amiche del centro sportivo “Rigamonti” per affrontare il Cittadella.

IL TABELLINO

PARMA - FERALPISALÒ 6-0

PARMA: Borriello, Motti (46’ Vona), Flex, Manisa (15’ Sahitaj), Buyai (59’ Fiath), Amoran, Tannor, Rossi (77’ Cavalca), Florea, Lorenzani, Haj (46’ Basili). A disposizione: Piga, Olivieri, Annan, Bangala, Vitucci, Kowalski, Mikolajewski. Allenatore: Beggi.

FERALPISALÒ: Faganio, Viscardi, Prasso, Brognoli (73’ Menegatti), Inverardi S., Armati (77’ Rebussi), Gualandris, Bettolini, Benti (77’ Rizzi), Picchi (36’ Inverardi G.), Bassini (73’ Caliendo). A disposizione: Righetti, Pisa, Cantamessa, Gatti. Allenatore: Lucchini.

ARBITRO: D’Eusanio di Faenza.

ASSISTENTI: Robilotta di Sala Consilina; Piedipalumbo di Torre Annunziata.

RETI: 7’ Rossi 25’ Tannor, 46’ Florea, 54’ e 84’ Basili, 92’ Flex.

AMMONITI: Vona - Armati.