Primavera 2: la Feralpisalò soffre, ma torna alla vittoria

La Primavera della Feralpisalò soffre nel finale dopo il triplice vantaggio, ma alla fine conquista una vittoria meritata. A partire meglio sono proprio i padroni di casa che dopo sette minuti passano subito in vantaggio al termine di una bellissima azione corale finalizzata al meglio da Bettolini. I verdeblù insistono creando occasioni, ma al 25’ Benti sciupa davanti la porta il raddoppio. Lo stesso Benti, però, si fa perdonare al 37’ battendo l’estremo difensore emiliano. Nella ripresa la formazione di mister Lucchini parte con lo stesso piglio deciso del primo tempo e dopo tre minuti cala il tris con un’azione in ripartenza: Picchi serve per Benti, Benti riserve Picchi che calcia a giro realizzando un bellissimo gli. La Reggiana non accusa il colpo, reagisce e in due minuti riapre la partita segando due gol: prima con Manzotti e poi con Galante. Rinvigorita dai due gol, gli amaranto tentano il tutto per tutto nel finale, ma la squadra di mister Lucchini resiste e al triplice fischio può finalmente festeggiare il ritorno alla vittoria.

La prossima settimana, sabato 11 marzo, i giovani leoni del Garda saranno di scena in trasferta sul campo dell’Albinoleffe.

Le dichiarazioni del mister Stefano Lucchini al termine della partita:

“Una grandissima vittoria che da morale. Sono contento per i ragazzi perché hanno giocato una grandissima partita, prima 60’ di grande intensità e poi sono stati bravi a soffrire ed a portare a casa il risultato nel finale. I 3 gol arrivano tutte da azioni che abbiamo provato più volte in allenamento e questo mi rende orgoglioso perché dimostra che i ragazzi lavorano sodo e stiamo crescendo un bel gruppo”.

IL TABELLINO

FERALPISALÒ - REGGIANA 3-2

FERALPISALÒ: Venturelli, Viscardi, Gogna, Brognoli (66’ Inverardi G.), Inverardi S., Rebussi (66’ Prasso), Gualandris, Guarneri (87’ Menegatti), Benti (87’ Rizzi), Picchi (72’ Bassini), Bettolini. A disposizione: Faganio, Ziglioli, Danesi, Zappa, Cantamessa, Gatti, Righetti. Allenatore: Lucchini.

REGGIANA: Benedetti, Turri (46’ Morgantini), Cavallini, Chiesa, Brevini, Di Turi, Zafferi, De Marco, Spallanzani (46’ Manzotti), Owusu, Galante. A disposizione: Lorenzi, Ughetti, Tumminelli, Arcopinto, Koni, Barbieri, Blanco, D’Angelo, Devona, Boakye. Allenatore: Bertoni.

ARBITRO: Calzavara di Varese

RETI: 7’ Bettolini 37’pt Benti, 48’ Picchi - 61’ Manzotti, 63 Galante.

AMMONITI: Chiesa, Brevini - Brognoli.

NOTE: Angoli 2-4. Recupero 2’-5’.

Fonte immagine: Feralpisalò.