Primavera 2: i grifoni vincono contro i leoni del Garda

Ancora un sabato pomeriggio amaro per la Primavera della Feralpisalò che contro il Genoa rimedia una sconfitta per 4-2. Avvio difficile per i leoni del Garda contro un Genoa che parte fortissimo e chiude la pratica in nemmeno mezz’ora di gioco. Il vantaggio arriva al 7’ con De Benedetti e il raddoppio al 14’ con Gagliardi. I verdeblù accusano il colpo e nei minuti seguenti subiscono il terzo gol con Accornero e ancora De Benedetti che firma la doppietta personale. Nella ripresa la Feralpisalò rende meno amara la partita accorciando le distanze segando due gol con Benti al 53’ e Picchi al 75’. Un pomeriggio difficile per i giovani verdeblù che 15 ottobre saranno di scena a Como, dove proveranno sicuramente a rifarsi.

IL TABELLINO

FERALPISALÒ - GENOA 2-4

FERALPISALÒ: Faganio, Inverardi, Armati, Rebussi (46’ Caliendo), Gogna; Gualandris (86’ Rizzi), Guarneri, Bettolini (46’ Inverardi G.); Menegatti (70’ Picchi), Benti, Bassini (62’ Viscardi). A disposizione: Righetti, Prasso, Pisa, Brognoli, Zani, Samb, Gatti. Allenatore: Lucchini.

GENOA: Sattanino, Scaravilli (46’ Sarpa), Gagliardi (28’ Petrella), Boci, Calvani; Ambrosini, Palella (68’ Disegni), Lipani (68’ Arboscello), Accornero; De Benedetti (73’ Bifini), Bornosuzov. A disposizione: Bogunovic, Bertini, Bolcano, Moscatelli, Lattuchella, Mosole, Fini. Allenatore: Gilardino.

Arbitro: Ceriello di Chiari

RETI: 7’, 22’ De Benedetti (G), 14’ Gagliardi (G), 18’ Accornero (G), 53′ Benti (F), 75′ Picchi (F).

AMMONITI: Gualandris (F), Bassini (F), Bornosuzov (G).

Fonte immagine: Feralpisalò.