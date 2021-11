Prima vittoria casalinga per il Darfo Boario in Eccellenza: 2 a 1 contro la Bedizzolese

La prima vittoria casalinga del Darfo Boario arriva all’ottava giornata di campionato Eccellenza contro la Bedizzolese, 2 a 1 è il risultato finale. La sfida è stata arbitrata dal signor Paris, coadiuvato dagli assistenti Rivetti e Baracchi. Un arbitraggio particolarmente generoso in termini di cartellini rossi assegnati, due al Darfo Boario e uno alla Bedizzolese.

La partita è stata a due facce: nel corso della prima frazione di gara è stata molto combattuta da entrambe le squadre, le occasioni sono state poche anche se al Darfo ne è bastata una per passare in vantaggio al 15’ con Randazzo. Il secondo tempo invece è stato gestito ottimamente dalla squadra di casa, che ha raddoppiato con Spampatti al 29’ e non ha rischiato più nulla fino al gol della Bedizzolese arrivato a tempo scaduto, con Faccioli.

Al termine della sfida, mister Inversini si è soffermato sull’importanza della prima vittoria casalinga anche se si era detto fiducioso perché ad una continuità di prestazione sarebbe dovuta seguire per forza anche una continuità di risultati: “Partita sporca nel primo tempo, nel secondo abbiamo reso al massimo. La squadra mi è piaciuta molto, ha rischiato pochissimo. Sapevamo che prima o poi la vittoria casalinga sarebbe arrivata, quando c’è continuità di prestazioni arrivano anche dal punto di vista del risultato.”