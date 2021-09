Prima sconfitta per la Nuova Valsabbia: 0 a 3 contro il Suzzara

La Nuova Valsabbia perde in casa del Suzzara per 3 reti a 0 nella gara valida per la seconda giornata del campionato Promozione

La seconda giornata del campionato Promozione vede la Nuova Valsabbia perdere in trasferta allo stadio Comunale “I. Allodi” di Suzzara contro il Suzzara Sport Club. Arbitro dell’incontro è stato Giorgino, gli assistenti invece Messaoud e Ancone.

Lo 0 a 3 finale lascerebbe intendere una prestazione quantomeno opaca della Nuova Valsabbia, reduce da una buona vittoria nella prima giornata di campionato. In realtà la prima occasione capita proprio sui piedi della squadra ospite, Guzman si è reso pericoloso su calcio da fermo e Civic con un’incornata. Il Suzzara è poi riuscito a ripartire molto velocemente ed è stato bravo il portiere Bresciani a sventare la loro occasione. Il risultato si sblocca sul finire del primo tempo: al 43’ è Carlini ad insaccare il pallone su calcio di punizione. 1 a 0 per la squadra di casa, con la Nuova Valsabbia costretta a rincorrere al ritorno in campo.

La squadra allenata da mister Ligarotti macina gioco ma scarseggiano le occasioni da rete vere e proprie. Il Suzzara si difende bene ed è ancora più bravo nelle ripartenze, è proprio su una giocata in contropiede che la squadra sorprende la difesa della Nuova Valsabbia e raddoppia: 2 a 0 firmato Mortari al 37’ del secondo tempo. Ad un minuto dalla fine dell’incontro, l’arbitro assegna un calcio di rigore alla squadra di casa: Gargiulo segna così la rete del 3 a 0 che regala i 3 punti al Suzzara.

La prossima gara per la Nuova Valsabbia è in programma domenica 3 ottobre contro la Voluntas Montichiari, il calcio d’inizio è previsto per le 15.30.