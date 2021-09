Prima giornata del campionato Promozione: tanti i gol segnati e nessun pareggio a reti inviolate

Lo scorso fine settimana è ricominciato il campionato di Promozione, girone D, con le partite della prima giornata in programma alle ore 15.30. La squadra priva di match e che ha goduto del primo turno di riposo settimanale e è stato il Suzzara Sport Club, tutte le altre compagini del girone D sono scese in campo regolarmente.

L’Asola ha sconfitto La Sportiva Ome con due reti messe a segno nel primo tempo: Di Mango dopo soli 6’ di gioco e Caldera mette il sigillo 31 minuti più avanti. Stesso risultato, vittoria per 2 a 0, anche nella sfida tra Borgosatollo e Calcio Pavonese: brillante prestazione di Okou Okou, attaccante classe ’98 del Borgosatollo, che sigla una doppietta. Doppietta anche per Colombi della Nuova Valsabbia, vittoriosa per 2 a 0 contro lo Sporting club. Vittoria di misura invece per l’Ospitaletto nella sfida contro la Voluntas Montichiari: finisce per 1 a 0 con la rete decisiva di Faye Pape, attaccante dell’Ospitaletto.

L’unico pareggio di giornata ha coinvolto il Rezzato Calcio Dor e il Castellana: 1 a 1. Al 39’ del primo tempo è la Rezzato Calcio Dor a creare un pasticcio difensivo e siglare un’autorete, al 4’ della ripresa invece è Zagari che riequilibra il match e il risultato non si schioderà più dal pareggio. 2 a 0 è il risultato più gettonato della giornata e si inserisce nella lista anche la sfida tra San Lazzaro e Vighenzi Calcio: è quest’ultimo ad avere la meglio, con le reti di Fornito e Faini che chiudono i giochi. La giornata si chiude con la vittoria della Bagnolese sullo Sporting Brescia, sconfitto proprio allo scadere dei 90 minuti regolamentari. La Bagnolese passa in vantaggio nel primo tempo con Selmani ma restano in 10 uomini già nel corso della prima frazione di gara. Al rientro dagli spogliatoi è bravo lo Sporting a rimettere sui binari la sfida con il pareggio di Scalvenzi ed è Grumi che alla fine segna il gol vittoria: 2 a 1 il risultato finale.