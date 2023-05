Iniziata la prevendita dei biglietti per il ritorno con il Cosenza

Il Brescia Calcio ha comunicato il costo dei biglietti e le modalità di acquisto per la gara di ritorno dei play out contro il Cosenza in programma giovedì 1 giugno alle ore 20:30 presso lo Stadio “Mario Rigamonti”.

Da mercoledì pomeriggio sarà aperta a tutti la vendita dei biglietti per la partita Brescia – Cosenza. Gli abbonati alla stagione 2022/23 avranno diritto di confermare il loro posto fino alla giornata di martedì 30 maggio alle ore 12:00 con prezzi a loro dedicati. In caso di mancata conferma del posto entro martedì 30 maggio, gli abbonati potranno comunque acquistare un nuovo biglietto nello stesso settore al prezzo riservatogli, esclusivamente presso gli store ufficiali BSFC.

PREZZI PER ABBONATI 2022/2023

SETTORE PREZZO CURVA NORD 5€ GRADINATE 5€ TRIBUNA CENTRALE 10€ TRIBUNA LATERALE 10€

PREZZI VENDITA LIBERA

SETTORE INTERO RIDOTTO* CURVA NORD 13€ 1€ ** GRADINATA ALTA 18€ 10€ GRADINATA BASSA 18€ 10€ TRIBUNA LATERALE 34€ 21€ TRIBUNA CENTRALE 50€ 31€ TRIBUNA VIP 58€

* hanno diritto alla tariffa ridotta le donne e gli under 16

** riservato solo agli under 10

I biglietti saranno in vendita online (sul portale Ticketone), presso il nostro BSFC Official Store di Via Solferino 51/A e presso lo Store BSFC di Via X Giornate 85.

Il costo di tutti i biglietti comprende già i diritti di prevendita.