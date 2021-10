Prevalle vince e convince in attesa del derby contro la Bedizzolese

Il Prevalle ha iniziato ottimamente il campionato Eccellenza ed è ancora imbattuto alla vigilia della sesta giornata. Gli ultimi 3 punti sono arrivati dal successo casalingo contro il Valcalepio per 2 a 1, sfida arbitrata dal signor Airaghi Colombo coadiuvato dagli assistenti Tonti e Bevilacqua.

Gli uomini di mister Valotti hanno approcciato ottimamente la sfida e sono passati in vantaggio nel primo quarto d’ora di gioco: Roma ha siglato la rete del vantaggio al 14’, al 22’ è arrivato il sigillo di Maccabiti. La rete del Valcalepio è invece arrivata ad inizio ripresa e porta il nome di Granillo. Non sono mancate le occasioni per il Valcalepio nel corso del secondo tempo, sono almeno due gli interventi importanti di Benedetti che hanno salvato il risultato.

Nel post match il direttore sportivo Danieli ha sottolineato come sia un ottimo inizio per la squadra, ma il campionato è ancora molto lungo e sarà decisamente combattuto. Tra le favorite per la vittoria finale non può non essere menzionato il Lumezzane, che nonostante la sconfitta nell’ultima giornata ha una rosa molto competitiva. Sostiene però che dietro di loro ci possano essere diverse realtà in grado di stupire e sicuramente il Prevalle è tra queste.

Domenica 24 ottobre la squadra scenderà sul campo della Bedizzolese per il derby e proverà certamente a dar seguito all’ottimo momento di forma dimostrato fino ad ora: il calcio d’inizio è in programma per le ore 15.30.