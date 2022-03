Prevalle sconfitto contro il Lumezzane con un netto 3 a 1 in Eccellenza, girone C

Girone C

Eccellenza Lombardia Girone C

Squadra in casa

Squadra in casa Prevalle

Al Comunale di Prevalle va in scena la 25esima giornata di Eccellenza, girone C, con la gara tra la squadra di casa ed il Lumezzane, rispettivamente seconda e prima in classifica. L’arbitro della sfida è stato il signor Evangelista, coadiuvato dagli assistenti Fantaccione e Darwish.

Il Lumezzane dimostra la propria superiorità nel corso della prima frazione di gioco e congela il risultato al termine del primo tempo regolamentare, i suoi 3 gol sono stati segnati nei primi 38 minuti di gioco. Minotti apre le marcature al sesto minuto della prima frazione di gioco, segue la rete di Peli alla mezz’ora di gioco e Okyere, al 38’, mette il punto esclamativo al match. Un minuto più tardi Bignotti regala l’illusione di poter riaprire il match, con una rete al 39’, ma nel corso della ripresa la squadra non riesce a reagire.

La sconfitta mette in discussione il secondo posto del Prevalle, soprattutto con la contemporanea vittoria del Rovato nel suo scontro con il Valcalepio: il Prevalle è a quota 39 punti, il Rovato insegue a ruota a 38 e due lunghezze più indietro troviamo l’Atletico Castegnato, a 36.