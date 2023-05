Al Presidente Pasini il “Premio Rosa Camuna speciale 2023”

La bacheca del presidente Giuseppe Pasini si allarga ancora. Il numero uno dei leoni del Garda, infatti, nei giorni scorsi è stato insignito del prestigioso “Premio Rosa Camuna speciale 2023” dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

Il premio “Rosa Camuna” è l’onorificenza più alta della Regione Lombardia ed è destinato, su indicazione del presidente Attilio Fontana, della Giunta e del Consiglio regionale, alle associazioni, agli enti e alle persone che si sono contraddistinte per particolari attività di interesse pubblico.

Questa la motivazione del riconoscimento:

“Premi Rosa Camuna ‘Speciali’ del presidente 2023

Giuseppe Pasini (BS)

Presidente di Feralpi Group, una delle più qualificate aziende siderurgiche in Europa, specializzata nella produzione di acciaio per l’edilizia. È impegnato anche per dare una svolta green al processo produttivo realizzando ‘acciaio verde’ con energie rinnovabili.

Amante del territorio bresciano, sostiene la quadra della Feralpisalò che lo ripaga con grandi successi dal 2009 fino al 2023 con la promozione in serie B”.

Queste, invece, le parole del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana:

“I premi sono istituiti insieme al Consiglio regionale. Vogliamo così riconoscere pubblicamente l’impegno, l’operosità, la creatività e l’ingegno di coloro che si sono particolarmente distinti nel contribuire allo sviluppo economico, sociale, culturale e sportivo della Lombardia. Sono molto felice di gratificare così l’impegno di tante persone che per la Lombardia rappresentano motivo di orgoglio. Sono certo che in una società liquida come quella in cui viviamo ci sia sempre più bisogno di figure così. Per una Lombardia sempre più competitiva e solidale”.