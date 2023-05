Poule Scudetto Serie D: il Lumezzane supera la Legnago Salus e resta in corsa

Squadra in casa

Squadra in casa Legnago

Dopo la sconfitta rimediata tra le mura amiche del “Tullio Saleri” nella prima giornata contro il Sestri Levanti, il Lumezzane ha immediatamente rialzato la testa vincendo in trasferta sul campo della Legnago Salus. I rossoblù di mister Franzini si sono aggiudicati gara 2 del girone A superando la formazione veneta con il risultato di 3 a 1. In vantaggio nel primo tempo con Mauri, il Lumezzane ha dilagato nella ripresa andando a segno con Forte e Sperti. Al sesto minuto di recupero la Legnago Salus ha trovato la via del gol con Noce rendendo meno amara la sconfitta.

Grazie alla vittoria odierna, il Lume sale a tre punti e può continuare a sperare nel prosieguo del cammino nazionale della poule scudetto. Decisiva sarà gara 3 tra Sestri Levante e Legnago Salus.