Possanzini: “Brescia grande opportunità, ce la faremo”

È stato un compleanno speciale per Davide Possanzini che oggi ha spento 47 candeline presentandosi ufficialmente alla stampa come nuovo allenatore della prima squadra del Brescia. Già capitano delle Rondinelle e da questa stagione alla guida della squadra Primavera, Possanzini ha accolto con entusiasmo il suo nuovo percorso. “È un’opportunità personale allenare il Brescia e tanta voglia e determinazione - ha commentato il tecnico -. Ho accettato con entusiasmo perchè mi piace questo sport e questo mestiere. Sono convinto che si possa fare qualcosa e quando ho ricevuto la chiamata di Cellino ero felicissimo perché Brescia mi ha accolto alla grande. Il mio nome girava da un po’ e non nego che la cosa mi ha fatto molto piacere. Il mio sogno era allenare la prima squadra del Brescia da quando ho iniziato questo mestiere perché qui ho giocato, sono stato capitano e ho allenato la primavera. Sono convinto che la squadra sia forte, servono soltanto fiducia e convinzione delle proprie capacità. Senza paura possiamo farcela, ogni giorno cercherò di trasmettere il senso di appartenenza”.

Sul canale ufficiale YouTube del Club biancoblù il video della presentazione.

Fonte immagine: Brescia Calcio.