Poker del Desenzano Calvina: è 4 a 2 contro il Ponte San Pietro

Il turno infrasettimanale del campionato di serie D, girone B, vede il Desenzano Calvina in grande spolvero dopo la prestazione opaca dell’ultima giornata. Nello stadio di casa si impone per 4 a 2 contro il Ponte San Pietro: dopo un primo tempo in equilibrio, la formazione di mister Florindo dilaga nella ripresa. L’arbitro dell’incontro è stato il signor Palmieri, coadiuvato dagli assistenti Mastrosimone e Mambelli.

Ad aprire le marcature è il Ponte san Pietro al 9’ della prima frazione di gioco, con Bertazzoli abile nello sfruttare il controcross in area a conclusione di un’azione nata da calcio d’angolo battuto da Kritta. Il pareggio del Desenzano arriva allo scoccare della mezz’ora di gioco, Marangon si incarica del corner e Gerevini insacca. Prima del duplice fischio, entrambe le squadre collezionano un’occasione da rete, sciupata però da tutte e due.

Nel secondo tempo il Desenzano Calvina ha dimostrato di voler fortemente la vittoria, poi propiziata anche dall’espulsione di Cerini, del Ponte San Pietro, per doppia ammonizione. Il vantaggio della squadra di casa arriva al 22’ della ripresa, con Marangon che serve un ottimo assist ad Aliu, il quale deve solo spingere in rete. Il Ponte San Pietro però non tira i remi in barca, anzi cerca la rete del pareggio, poi arrivata con Messina al 30’. Il Desenzano però è consapevole di non poter perdere altro terreno se vuole restare in scia per la parte altissima della classifica e nell’ultimo quarto d’ora macina gioco: al 37’ arriva la rete del 3 a 2 e allo scadere è Spini a siglare il gol del definitivo 4 a 2.