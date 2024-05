Poker del Brescia sul Lecco e playoff conquistati

È festa per il Brescia di Rolando Maran che davanti al pubblico amico del Rigamonti ha rifilato quattro gol al Lecco conquistando l’accesso ai playoff con un turno d’anticipo, anche grazie al pareggio tra Pisa e Südtirol.

La partita

Buon avvio di gara del Brescia che impiega solo dodici minuti per passare in vantaggio con Bjarnason, bravo a finalizzare una rapida azione verticale.

Le Rondinelle insistono e poco dopo il quarto d’ora Moncini allunga le distanze sfruttando al meglio un calcio d’angolo battuto da Galazzi.

I biancazzurri sono in pieno controllo della partita e l’unico episodio della prima frazione coinvolge Jallow, che si vede estrarre il cartellino rosso dall’arbitro che poi rivede la sua decisione grazie all'intervento del VAR,.

Nella ripresa va in scena lo stesso canovaccio con le Rondinelle in pieno possesso della partita. Il Lecco, già retrocesso, fatica e il Brescia ne approfitta per chiudere la pratica segnando altri due gol con Moncini e Bianchi portando il punteggio sul 4-0.

L’unico sussulto degli ospiti arriva nel recupero con il gol della bandiera di Inglese che rende meno amara la sconfitta.

Il Brescia sale così a quota 51 punti e allunga a più 4 sul Südtirol qualificandosi ai playoff con una giornata d’anticipo.

Il tabellino

BRESCIA - LECCO 4-1

BRESCIA (4-3-2-1): Lezzerini, Dickmann, Cistana, Papetti (77’ Mangraviti), Jallow (55’ Huard); Bisoli, Paghera (62’ Van de Looi), Besaggio; Galazzi (77’ Bertagnoli), Bjarnason; Moncini (62’ Bianchi). A disposizione: Avella, Fares, Cartano, Fogliata, Ferro. Allenatore: Maran.

LECCO (4-3-1-2): Melgrati; Lemmens, Bianconi, Celjak, Caporale (69’ Inglese); Ionita, Degli Innocenti (74’ Frigerio), Sersanti (46’ Novakovich); Crociata (64’ Galli); Parigini (64’ Salomaa), Buso. A disposizione: Saracco, Agostino, Smajlovic, Lunetta, Salcedo, Guglielmotti, Ierardi. Allenatore: Malgrati.

ARBITRO: Di Marco di Ciampino.

RETI: 12’ Bjarnason, 16’ 52’ Moncini, 74’ Bianchi - 91’ Inglese.

AMMONITI: Jallow, Papetti - Parigini, Caporale, Bianconi, Degli Innocenti.

NOTE: Spettatori: 6.859 (431 ospiti). Calci d’angolo: 5-4. Recupero: 3’-3’.