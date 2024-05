I playoff del Lumezzane si fermano a Legnago. Video, gol e highlights

Il sogno del Lumezzane s’infrange al primo turno dei playoff in casa del Legnago. I rossoblù giocano un’ottima partita sfiorando il gol in più occasioni, ma ai padroni di casa è sufficiente il gol segnato nei minuti finali del primo tempo.

La partita

Fin dai primi minuti, la squadra di mister Franzini mostrato un atteggiamento aggressivo creando due buone occasioni con Ilari e Cannavò. Al 10', Cannavò si trova solo davanti al portiere avversario dopo un assist di Iori, ma il suo tiro ha colpisce il palo interno, per poi attraversare la linea di porta senza entrare. Nonostante il dominio del Lumezzane e un'altra occasione pericolosa di Iori, è il Legnago a sbloccare l’incontro al 40’ con Svidercoschi, bravo a sfruttare nel migliore dei modi l’unica azione offensiva significativa.

Nella ripresa il Lumezzane fatica a reagire, così mister Franzini decide di inserire forze fresche per dare nuova linfa alla squadra. I cambi danno l’effetto sperato con il Lume che torna a macinare gioco e a creare azioni pericolose. Nonostante una serie di occasioni da gol, tra cui un colpo sulla traversa di Moscati e un'opportunità per Capelli parata dal portiere avversario, il Lumezzane non è riesce però a trovare la rete del pareggio.

Gli highlights

Il tabellino

LEGNAGO - LUMEZZANE 1-0

LEGNAGO (3-4-1-2): Fortin; Pelagatti, Martic, Noce; Muteba, Diaby (74’ Motoc), Baradji, Boci (89’ Zanandrea); Van Ransbeeck (89’ Franzolini); Svidercoschi (81’ Mbakogu), Rocco (81’ Buric) A disposizione: Tosi, Hadaji, Mazzali, Sbampato, Viero, Travaglini, Sambou, Ruggeri, Casarotti, Balbo. Allenatore: Donati.

LUMEZZANE (4-3-3): Filigheddu; Moscati, Pogliano (82’ Galabinov), Dalmazzi, Righetti (56’ Regazzetti); Calì, Taugourdeau, Ilari (74’ Poledri); Spini, Iori, Cannavò (56’ Capelli) A disposizione: Greco, Rizzo, Deratti, Pisano, Troiani, Gerbi, Basso Ricci, Pesce, Parodi, Scremin, Tortelli. Allenatore: Franzini.

ARBITRO: Grasso di Ariano Irpino.

RETI: 40’ Svidercoschi.

AMMONITI: Muteba, Pelagatti - Pogliano, Spini, Dalmazzi, Poledri.

RECUPERO: 1’-6’.