Il Pisa doma la Feralpisalò: 3-1 il finale

Brusca fermata per la Feralpisalò che dopo due risultati utili consecutivi esce sconfitta dalla trasferta contro il Pisa. All’Arena Garibaldi, a imporsi sono i padroni di casa con il punteggio di 3-1.

La partita

I gardesani faticano sin dalle prime battute a tenere testa ai toscani che senza troppe difficoltà chiudono la prima frazione di gioco avanti di due gol. Ad aprire le marcature è Valoti poco dopo il quarto d’ora, bravo a finalizzare da centro area con il piatto destro il cross perfetto di Calabresi.

La squadra di mister Zaffaroni fatica a rendersi pericolosa e al 38’ i nerazzurri allungano il vantaggio approfittando di un grave errore della difesa verdeblù: a iniziare l’azione è direttamente Nicolas con un lancio lungo in direzione di Valoti, sponda aerea per Arena e si sinistro preciso che vale il 2-0.

Nella ripresa i ritmi calano vistosamente e la partita si accende soltanto negli ultimi dieci minuti quando Dubickas trova il gol dell’ex riaprendo la partita: il cross da destra di Manzari è preciso per il centravanti salodiano che dalla corta distanza deposita in rete.

Il gol dà coraggio alla Feralpisalò che pochi minuti più tardi sfiora il pareggio su azione d’angolo con Manzari che di testa manca la porta di in soffio. I Leoni del Garda ci provano, ma si scoprono anche troppo e in pieno recupero ci pensa ancora a Valoti a mettere la firma sulla partita segnando la doppietta personale che vale il definitivo 3-1

La Feralpisalò non muove la classifica rimanendo così al penultimo posto a quota 31 punti, a 4 lunghezze dalla salvezza diretta. Tra una settimana i Leoni del Garda riprenderanno il cammino per la salvezza ospitando il Como allo stadio “Garilli” di Piacenza.

Il tabellino

PISA - FERALPISALÒ 3-1

PISA (4-2-3-1): Nicolas; Barbieri, Calabresi (84’ De Vitis), Hermannsson, Beruatto; Esteves (55’ Tourè), Marin; D’Alessandro (84’ Veloso), Valoti, Arena (70’ Torregrossa); Bonfanti (55’ Moreo). A disposizione: Loria, Lisandro Tramoni, Matteo Tramoni, Mlakar, Coppola, Masucci, Piccinini. Allenatore: Aquilani.

FERALPISALÒ (3-5-2): Pizzignacco; Bergonzi, Ceppitelli, Martella (61’ Tonetto); Letizia (70’ Manzari), Kourfalidis (79’ Attys), Fiordilino, Zennaro, Felici; Compagnon (70’ Dubickas), La Mantia (61’ Butic). A disposizione: Liverani, Volpe, Giudici, Krastev, Pilati, Hergheligiu, Pietrelli. Allenatore: Zaffaroni.

ARBITRO: Monaldi di Macerata.

RETI: 16' 94’ Valoti, 38' Arena - 83’ Dubickas.

AMMONITI: Beruatto, Esteves, Moreo - Bergonzi, Ceppitelli, Kourfalidis.

NOTE: Spettatori: 6.899. Calci d’angolo: 5-7. Recupero: 3’-6’.