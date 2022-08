Il Brescia vince e convince contro il Pisa

La prima uscita ufficiale della stagione delle rondinelle, valevole primo turno di Coppa Italia, è una partita superba che si conclude con un netto 4 a 1 ai danni del Pisa.

PRIMO TEMPO. Il Brescia di dimostra superiore sin dalle prime battute di gioco, ma a sbloccare la partita sono i padroni di casa: Mastinu riceve in area da rimessa lunga di Berruato e calcia in porta colpendo però la traversa. Sulla respinta la difesa biancoblù non è rapida e Masucci coglie l’attimo portando avanti i toscani.

Lo svantaggio non cambia il gioco del Brescia che dopo cinque minuti ristabilisce la parità: Ndoj centra la traversa da calcio piazzato, ma la palla sbatte sulla schiena di Nicolas e finisce in porta.

Ndoj è in grande spolvero e sfiora il vantaggio poco dopo la mezz’ora con una conclusione pericolosa dalla distanza.

SECONDO TEMPO. Nella ripresa è sempre il Brescia a dominare la partita trascinato da un ispiratissimo Ndoj e al 61’ arriva il meritato vantaggio: cross di Ndoj per Moreo che di testa disegna uno splendido assist per Ayé che insacca sotto misura.

Il Brescia insiste per chiudere la partita e al 72’ allunga le distanze: Bisoli pesca in area il neo entrato Niemeijer, palla arretrata per Ndoj e 3 a 1 Brescia.

Nei minuti di recupero la squadra di mister Clotet cala il poker: la traversa stoppa la conclusione di Galazzi, ma sulla ribattuta si fa trovare pronto Bianchi che mette la parola fine alla partita.

Nei sedicesimi di finale le rondinelle sono attese dallo Spezia che ha superato il turno vincendo per 5 a 1 contro il Como. Sarà una sfida importante per il Brescia che in caso di vittoria troverebbe l’Atalanta agli ottavi di finale.

IL TABELLINO

PISA (4-3-1-2): Nicolas (46′ Livieri); Cisco (85′ Piccinini), Canestrelli, Hermannsson, Beruatto; Touré, Nagy, Marin; Mastinu (64′ Sibilli), Jureskin (73′ Morutan); Masucci (64′ Cissé). A disp: Dekic, Cohen, Seck; Giani, Di Quinzio, De Vitis, Trdan, Bersnjak. All. Maran.

BRESCIA (4-3-1-2): Andrenacci; Karacic (64′ Bisoli), Cistana, Adorni, Mangraviti (80′ Galazzi); Bertagnoli, Van De Looi, Ndoj (80′ Huard); Bianchi, Aye (64′ Niemeijer); Moreo (80′ Labojko). A disp: Lezzerini, Huard, Galazzi, Garofalo, Nuamah, Olzer, Papetti All. Clotet.

ARBITRO: Gariglio di Pinerolo.

MARCATORI: 20’ Masucci - 25’ Nicolas, 61’ Aye, 72’ Ndoj, 94’ Bianchi.

AMMONITI: Karacic, Moreo.

Fonte immagine: Brescia Calcio.