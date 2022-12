Pisa vs Brescia: i convocati e le dichiarazioni di mister Clotet

Il Brescia torna in campo a Pisa con l’obiettivo di dimenticare l’opaca prestazione del posticipo di lunedì 12 dicembre contro il Parma. Il Pisa che dovrà affrontare il Brescia non è sicuramente quello visto e sconfitto in Coppa Italia ad agosto, ma un Pisa ritrovato. I toscani, infatti, dopo un avvio di stagione complicato hanno risalito la classifica portandosi in zona play off a quota 23 punti, soltanto uno in meno delle rondinelle. I nerazzurri non perdono in campionato dalla quinta giornata (1 a 0 zero contro la Reggina) e sono al dodicesimo risultato utile consecutivo. Una partita impegnativa per il Brescia che è chiamato a giocare una partita importante senza commettere errori per superare un avversario in ottimo stato di forma fisica e mentale.

Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico Pep Clotet alla viglia della partita.

"Conosciamo la forza del Pisa, ma vogliamo fare bene. Col Presidente ho un rapporto giornaliero e la settimana è stata vissuta normalmente. Viviani? Io difendo sempre i miei calciatori e ha la forza e l'esperienza per dimostrare tutto il suo valore".

I convocati del Brescia:

1 Andrenacci, 2 Karacic, 3 Huard, 4 Adorni, 5 van de Looi, 6 Galazzi, 7 Viviani, 9 Moreo, 11 Ayé, 12 Lezzerini, 14 Mangraviti, 15 Cistana, 16 Garofalo, 18 Jallow, 19 Nuamah, 21 Labojko, 24 Bianchi, 27 Olzer, 32 Papetti.