Pioggia di gol nella sfida del Franciacorta: vittoria per 4 a 3 contro il Vis Nova Giussano

La 24esima giornata del campionato di serie D si è chiusa con una vittoria in rimonta per lo Sporting Franciacorta contro il Vis Nova Giussano. La sfida è finita 4 a 3 per la squadra ospite, con il Vis Nova Giussano che invece conduceva per 2 a 1 al duplice fischio. Gli uomini di mister Maspero sono riusciti, in trasferta, a ribaltare il risultato e ritrovare la vittoria dopo tre sconfitte consecutive.

L’arbitro dell’incontro è stato il signor Criscuolo, coadiuvato dagli assistenti Ghio e Junior Cucchiar. La prima squadra a segnare è stata quella di casa, il Vis Nova Giussano, con Orellana Cruz al gol dopo 11 minuti di gioco. Il vantaggio però dura poco poiché Faini del Franciacorta riporta subito in equilibrio il punteggio. Il Vis Nova però continua a spingere e trova la rete del 2 a 1 con Fall al 25’: il risultato non cambia più fino al duplice fischio.

Nella ripresa lo Sporting Franciacorta torna in campo decisamente più convinta dei propri mezzi e spinge sull’acceleratore fin nei primi minuti. Al 19’ della ripresa è De Angelis che trova la via del gol e riporta il punteggio nuovamente in parità: 2 a 2. Poco prima della mezz’ora del secondo tempo è il Vis Nova a passare avanti, con Redaelli. Il gol sembra aver chiuso il match, negli ultimi dieci minuti di gara però lo Sporting Franciacorta aumenta i giri del motore e Piccinini e Mozzanica ribaltano la sfida portando il punteggio sul definitivo 4 a 3.