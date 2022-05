Pescara – FeralpiSalò in campo: al via i playoff per la squadra di mister Vecchi

Il FeralpiSalò incontra nella giornata odierna il Pescara nella gara valida per gli ottavi dei playoff di serie C, la posta in gioco è la promozione in serie B. La sfida è in programma oggi alle ore 19 ed il match si disputa allo stadio Adriatico. Il ritorno è invece previsto per giovedì 12 al Turina, ore 20.30.

Gli altri accoppiamenti sono Triestina - Palermo, Virtus Entella - Foggia, Cesena - Monopoli e Renate - Juventus U23, tutte sfide in programma oggi. I quarti di finali invece, disputati anche in questo caso su due turni, sono previsti per martedì 17 maggio (andata) e sabato 21 maggio (ritorno).

Mister Vecchi in conferenza stampa ha ribadito la volontà della squadra di arrivare fino alla fine dei playoff, consci di aver disputato un buonissimo campionato. Sottolinea come il Pescara sia più pronto avendo già disputato due match in questi playoff, ma questo non deve essere un alibi. Di seguito un estratto di quanto dichiarato:

"Non vediamo l'ora di giocarcela contro un club prestigioso come il Pescara. Daremo tutto, perché vogliamo arrivare in fondo ai Playoff e giocarci le nostre carte con la consapevolezza di chi ha fatto un bel campionato. Abbiamo solo due defezioni, ma chi c'è sta bene. Siamo convinti di poter fare bene.

Sono più pronti, avendo affrontato già due gare difficili. Noi però abbiamo avuto la possibilità di prepararci con più tranquillità e di recuperare le forze. Ci sono i pro e i contro, dobbiamo essere bravi noi a calarci immediatamente nella partita.

Dobbiamo giocare come sappiamo. Senza gestire, ma dando il massimo senza freni mentali. Una gara alla volta, domenica non sarà decisiva né definitiva ma non vogliamo giocarla in funzione del ritorno".