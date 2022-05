Pesante sconfitta per il Pro Palazzolo nell’ultima giornata di Eccellenza: è retrocessione

Al comunale di Martinengo è andato in scena il recupero della 18esima giornata di Eccellenza, girone C, ultima partita della regular season per quest’anno. La squadra di casa, il Forza e Costanza, si è imposto per 3 reti a 0 contro il Pro Palazzolo e la formazione ha archiviato la pratica in soli 45 minuti di gioco.

L’arbitro dell’incontro è stato il signor Gabbio, coadiuvato dagli assistenti Sabatino e Mendeni. Ad aprire le marcature è stato Poma al 12’ del primo tempo regolamentare, segue poi la rete di Mazzoleni ed infine ancora Poma, al 41’.

Il Pro Palazzolo chiude così il campionato a quota 15 punti in classifica, troppo pochi per l’Eccellenza: insieme alla Governolese, retrocedono nel campionato inferiore.