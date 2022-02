Pesante sconfitta dello Sporting Franciacorta: vince la Casatese per 5 a 1

Lo Sporting Franciacorta esce con le ossa rotte dalla sfida contro la Casatese, valida per la diciannovesima giornata del girone b del campionato di serie D. La gara si è disputata al comunale Maselli di Adro, casa dello Sporting Franciacorta. La prestazione però non è stata all’altezza delle aspettative e la squadra scivola verso la parte bassa della classifica, a soli + 6 punti dalla zona playout.

L’arbitro della sfida è stato il signor Agostoni, coadiuvato dagli assistenti Magherini e Meraviglia. Una gara praticamente senza storia quella andata in scena al Comunale, con gli ospiti che hanno fatto tutto nel corso della prima frazione di gara. Sono stati sufficienti 32 minuti per mettere a segno le cinque reti della Casatese: la doppietta di Isella ha aperto le marcature (al 3’ e al 7’), poi Fusi al 13’ e Pontiggia al 32’. Al 28’ invece il Franciacorta è stato protagonista di un autogol. La rete della bandiera per lo Sporting Franciacorta è arrivata a metà della ripresa, con Patarini, al 29’ del secondo tempo: decisamente troppo poco anche solo per pensare di poter riaprire la sfida.

Gli uomini di mister Maspero hanno però subito l’occasione di rimediare alla brutta sconfitta. Domenica 6 febbraio infatti, se confermata, si terrà il derby bresciano contro il Desenzano Calvina, in programma alle ore 14.30.