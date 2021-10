Pesante sconfitta dell’Atletico Castegnato contro l’Orceana in Eccellenza

L’Atletico Castegnato cade in casa contro l’Orceana: un 1 a 4 senza storia subito dagli uomini di mister Quartuccio nella gara valida per la sesta giornata del campionato Eccellenza. La sfida, giocata nel pomeriggio di ieri alle ore 15.30, è stata arbitrata dal signor Evangelista e coadiuvato dagli assistenti Corbetta e Cicognani.

Dopo una prima mezz’ora di gioco tutto sommato equilibrata, l’Orceana riesce a trovare la via del gol con Duda al 30’ della prima frazione di gioco. Il raddoppio arriva dieci minuti più tardi, sempre con Duda, autore così di una doppietta. Al duplice fischio, l’Orceana conduce per 2 reti a 0 senza che l’Atletico abbia fatto molto per impensierire la difesa avversaria.

Il rientro in campo non vede sostanziali cambiamenti nella gestione della gara da parte di entrambe le squadre: l’Orceana è in avanti e l’Atletico Castegnato prova a difendere. Ci riesce però per poco, già al 5’ della ripresa, infatti, Mujkic segna la rete del 3 a 0. Curlo è infine l’autore del 4 a 0, al 50’, che mette il sigillo ad una sfida mai davvero rischiata da parte dell’Orceana. La rete della bandiera per l’Atletico è stata messa a segno da Marrazzo al 46’ del secondo tempo, il risultato era però già ampiamente al sicuro per l’Orceana.

L’Atletico Castegnato ha pagato a caro prezzo lo stop forzato della settimana precedente, non essendo scesa in campo per la sfida con il CazzagoBornato. La prossima settimana la squadra sarà invece in trasferta sul terreno della Governolese, il fischio d’inizio è previsto per le ore 14.30.