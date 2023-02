Perugia vs Brescia: i convocati di mister Clotet

La 23ª giornata del campionato di Serie B vede il il Brescia ospite del Perugia allo stadio “Renato Curi” per una partita che è cruciale per le sorti della stagione. La formazione umbra allenata dal tecnico Castori è al terzultimo posto a soli due punti di svantaggio dai biancoblù che in caso di sconfitta sarebbero trascinati in piena zona retrocessione. Dopo la sconfitta casalinga subita con il Como nell’ultimo turno e il conseguente sorpasso in classifica, le Rondinelle sono chiamate a una risposta di gioco, ma soprattutto di risultato per abbandonate al più presto i bassifondi. Una partita resa ancor più difficile dallo stato di forma del Perugia reduce dalla vittoria per 2 a 0 allo stadio “San Nicola” di Bari. Per la partita in programma sabato 4 febbraio alle ore 14, mister Clotet potrà contare su tutti i nuovi innesti a eccezione del brasiliano Adryan non ancora disponibile.

Ecco i convocati di Mister Clotet per la sfida contro il Perugia.

CONVOCATI – 1 Andrenacci, 2 Karacic, 3 Huard, 4 Adorni, 5 van de Looi, 6 Galazzi, 8 Ndoj, 9 Rodríguez, 11 Ayé, 12 Lezzerini, 18 Jallow, 20 Niemeijer, 21 Labojko, 23 Björkengren, 24 Bianchi, 25 Bisoli, 27 Olzer, 28 Coeff, 29 Listkowski, 30 Pace, 31 Scavone.