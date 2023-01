La Feralpisalò espugna il “Voltini”

La Feralpisalò fatica, ma alla fine supera la Pergolettese con un gol di Guerra al novantesimo e resta in scia del Pordenone vincente 2 a 1 sul Sangiuliano.

Buon inizio di partita dei padroni di casa che al 9’ arrivano al tiro con Artioli, ma Pizzignacco è attento e para. I verdeblù non stanno a guardare e un minuto più tardi rispondono prima con Butic e poi con Voltan, ma Soncin blocca le conclusioni. I salodiani alzano il ritmo, ma la difesa di casa è brava a chiudersi. Poco dopo la mezz’ora Pizzignacco salva il risultato con una parata sul colpo di testa di Figoli sfiorato da Palazzi. Al 38’ i leoni del Garda trovano la via del gol con Guerra su assist di Panìco, ma il direttore ferma tutto per fuorigioco. A un minuto dal termine Bacchetti si immola su Varas lanciato in contropiede concedendo per il calcio d’angolo. Sul corner che ne deriva Abiuso stacca bene di testa, ma la palla sbatte sul palo esterno.

Nella ripresa gli animi si accendono e la partita lascia spazio a numerosi scontri di gioco. Al 73’ la Feralpi crea una buona occasione triangolazione con Voltan e Guerra, ma Soncin devia in angolo. Quando la partita sembra avviarsi al termine la formazione di mister Vecchi punisce la Pergolettese al 90’ con un colpo di testa su cross di Tonetto con la sfera che prima entrare in rete sbatte sul palo. Nei quattro minuti di recupero non accade più nulla e i leoni del Garda conquistano tre punti importanti.

IL TABELLINO

PERGOLETTESE - FERALPISALÒ 0-1

PERGOLETTESE: Soncin, Lambrughi, Arini, Bariti (83’ Tonoli), Varas, Villa, Figoli (77’ Andreoli), Iori (86’ Guiu Vilanova), Artioli, Abiuso, Piccinini. A disposizione: Rubbi, Catteneo, Bevilacqua, Mazzarini, Andreoli, Cancello, Vitalucci, Verzeni, Bozzuto. A disposizione: Villa.

FERALPISALÒ: Pizzignacco, Bergonzi, Bacchetti, Pilati, Panico (75’ Tonetto); Icardi (75’ Musatti), Palazzi (67’ Hergheligiu), Balestrero; Guerra, Buti? (90’ Pittarello), Voltan (90’ Pietrelli). A disposizione: Volpe, Venturelli, Legati, Carraro, Salines. Allenatore: Vecchi.

ARBITRO: Marco della sezione di Pisa.

RETI: 90’ Guerra.

AMMONIZIONI: Figoli, Artioli - Bacchetti, Balestrero, Palazzi.

NOTE: Angoli 4-8. Recupero 0’-4’.

Fonte immagine: Feralpisalò.