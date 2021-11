Perfetta parità nel derby bresciano di serie D: 1 a 1 tra Desenzano Calvina e Breno

Squadra in casa

Il Breno è la squadra che parte meglio e si dimostra più propositiva all’avvio di gioco: nel primo quarto d’ora del derby ha il controllo del possesso palla e delle occasioni e occupa stabilmente la metà campo avversaria. Le occasioni però arrivano su calci da fermo e le conclusioni non impensieriscono il portiere del Desenzano Calvina, sempre pronto nelle respinte.

Intorno alla mezz’ora di gioco inizia a farsi vedere anche la squadra di casa: il Desenzano sfiora il vantaggio grazie ad un colpo di testa di Maragon, pochi istanti dopo però è Goglino del Breno ad andare vicino alla rete grazie ad una conclusione dal limite dell’area di rigore. Il piede caldo però è evidente e al 40’ è proprio lui a servire l’assist per la rete del vantaggio: Tanghetti riceve il pallone e lascia partire una conclusione imparabile per il portiere avversario.

Le squadre vanno a riposo con il Breno in vantaggio ma il Desenzano Calvina impiega solo 6 minuti nella ripresa per insaccare la rete del pareggio grazie ad Aliu. Dopo la rete del pareggio, entrambe le squadre concentrano i loro sforzi a centrocampo e la partita risulta molto combattuta ma al contempo equilibrata.

Mister Florindo nel post gara ha ammesso come il risultato è lo specchio dei valori visti in campo, una partita combattutissima da entrambi i lati ed il pareggio era la conclusione più giusta: “Loro sono stati molto bravi nel primo tempo e noi un po’ sottotono, abbiamo invertito tutto nella ripresa e ci è mancata un pizzico di malizia forse, però vista la partita il pareggio è il risultato più giusto. È stata una partita dai ritmi elevatissimi. Era importante dare una continuità di prestazioni e risultati, il primo tempo non è stato giocato benissimo ma ci siamo rifatti nella ripresa.”