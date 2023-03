Pep Clotet allenerà il Torpedo Mosca

Il rapporto travagliato tra il Brescia e Pep Clotet è ufficialmente terminato. Il tecnico catalano, infatti, ha firmato un accordo di un anno con la Torpedo Mosca, club della massima divisione russa attualmente all’ultimo posto della classifica.

L’operazione gioverà alle finanze del Club visto che la prossima stagione il tecnico catalano avrebbe dovuto ricevere 600mila euro lordi.

Arrivato a Brescia nel gennaio 2021 chiamato dal Presidente Massimo Cellino che già lo aveva avuto in Inghilterra al Leeds, Pep Clotet comincia benissimo la sua prima esperienza biancoblù portando la squadra dalla zona retrocessione alla qualificazione play off. La stagione successiva si trasferisce alla Spal per poi tornare sotto il Cidneo la scorsa estate. Dopo un buon avvio di stagione è arrivata la crisi che a dicembre gli è costata il primo esonero fino al richiamo dopo la breve esperienza di Alfredo Aglietti (due partite). Clotet guida le Rondinelle altre tre partite a cui fanno seguito altrettante sconfitte e il secondo esonero stagionale.

Dopo aver ricevuto la chiamata della Torpedo Mosca, il tecnico catalano ha ottenuto la rescissione del contratto con il Club di Via Solferino nella giornata lunedì e da oggi potrà arricchire il suo curriculum con una nuova esperienza internazionale dopo aver allenato in Spagna, Svezia, Norvegia, Inghilterra e Italia.