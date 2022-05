Penultimo turno di serie D: corsa ai playoff per il Desenzano, più indietro il Breno

Sono in programma questo pomeriggio le sfide valide per la 37esima giornata di serie D, girone B. Il campionato è ormai vinto dal Sangiuliano City, che si è guadagnato sul campo la promozione diretta in serie C, mentre resta apertissima la corsa ai playoff.

Per le bresciane, il cammino è ostico ma non impossibile. La squadra che vanta la posizione migliore è il Desenzano Calvina, al momento quinta in classifica, ultimo posto disponibile per i playoff, a 59 punti. Virtus CiseranoBergamo e Casatese però sono distanti solo 1 punto e questo pomeriggio il big match sarà proprio tra Desenzano Calvina e Virtus CiseranoBergamo (in casa).

Più complicato il percorso del Breno, difficile anche se matematicamente ancora non escluso: la squadra è a quota 55 punti ed è impegnata oggi nel derby contro lo Sporting Franciacorta. Il Breno ha come imperativo la vittoria per salire a quota 58 e deve sperare in un pareggio del Desenzano Calvina per lasciarsi ancora una possibilità all’ultima giornata. Discorso invece chiuso per lo Sporting Franciacorta, ampiamente salvo ma lontano dalla zona playoff, a quota 51 punti.

Lotta aperta anche per la parte bassa della classifica: Caravaggio ai playout con 33 punti, Vis Nova Giussano in Eccellenza con 32 punti, ma la classifica può modificarsi in questi ultimi due turni. Gara anche per l’ultimo posto ai playout, Real Calepina e Sona Calcio sono entrambe a quota 41: le due squadre devono cercare la vittoria per ottenere i 3 punti e avvicinarsi alla salvezza.