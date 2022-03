Passo falso del Lumezzane in Eccellenza: contro la Governolese arriva il primo pareggio stagionale

La 24esima giornata del campionato Eccellenza, girone C, vede disputarsi una sfida dall’esito che avrebbe dovuto essere scontata: la capolista Lumezzane era impegnata nello scontro casalingo contro la Governolese, ultima in classifica con soli 5 punti conquistati fino a questo momento.

L’esito però è stato completamente diverso dalle aspettative: la Governolese è arrivata allo stadio Saleri di Lumezzane pronta a dar battaglia e così è stato per tutti i 90 minuti di gioco, sfruttando abilmente l’arma del contropiede. L’arbitro della sfida è stato il signor Gambirasio, coadiuvato dagli assistenti Longoni e Iachetti.

La squadra di casa passa in vantaggio grazie ad un calcio di rigore al 26’ del primo tempo regolamentare: Franchi dal dischetto non sbaglia e porta in vantaggio il Lumezzane. La squadra continua a mantenere stabilmente il possesso palla e cerca la via per il raddoppio, trovando però una Governolese ben posizionata dietro. Nel corso della ripresa il Lumezzane ha perso in parte lucidità e la squadra ospite ha saputo colpire nel momento giusto: Xeka calcia al volo in girata, dall’interno dell’area di rigore, e il pallone si insacca alle spalle di Kaloudis.

L’1 a 1 finale non fa correre alcun pericolo al Lumezzane, che mantiene saldamente la vetta della classifica con 52 punti conquistati in 21 gare disputate.