Pasini, presidente FeralpiSalò: “Abbiamo disputato una stagione da 9 in pagella”

Il presidente del FeralpiSalò ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti durante la consueta conferenza di stampa di fine stagione, in cui traccia un bilancio dell’anno appena concluso e getta le basi per il prossimo. Sul campionato disputato, il presidente Pasini elogia le grandi prestazioni messe in campo e alla rosa mette in pagella un bel 9, la ciliegina sulla torta è mancata con la sconfitta contro il Palermo, ma gli elogi non possono non essere fatti:

“Stagione bella, emozionante. Chi c'era a Palermo sa che abbiamo vissuto una bellissima pagina di sport, al di là dei risultati. Loro hanno meritato. Noi dovevamo fare qualcosa di più. Ma nulla da recriminare. Sono soddisfatto, ci credevamo e la stagione è sicuramente da incorniciare. E’ la migliore di sempre. E’ mancata la ciliegina? Questo è il calcio: maggior qualità, episodi a favore. Accettiamo e ora guardiamo avanti.

Abbiamo fatto una stagione da protagonisti, vincendo anche contro squadre blasonate. La prima cosa che dovremmo fare per il prossimo anno sarà riconfermare Stefano Vecchi, che sarà il nostro primo acquisto. Abbiamo parlato, ci siamo presi qualche giorno, sicuramente è attenzionato. Sapevamo che sarebbe arrivato un buon mister e lo ha dimostrato. Nella prossima stagione vogliamo confermare gli obiettivi, giocando ancora con i giovani e magari inserendo anche qualcuno del Settore giovanile. Ambiziosi, con i giovani. Vogliamo fare calcio rispettando i budget.”

Parole di stima ed elogio anche per l’artefice di questa cavalcata, mister Vecchi: “Ha dato tanto. Qui di allenatori ne sono passati molti, ma lui ha fatto un gran bel lavoro. Sarebbe un peccato perderlo. Abbiamo fatto un grande torneo, sbagliando forse solo due partite. Non mi ha chiesto nulla per restare, non ha fissazioni particolari, non si fossilizza sui giocatori e lascia libertà alla società di muoversi sul mercato.