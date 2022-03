Partita perfetta del FeralpiSalò: vince per 1 a 0 contro il Sudtirol capolista

Al Lino Turina di Salò, il FeralpiSalò compie l’impresa e batte per 1 a 0 il Sudtirol, prima in campionato e sconfitta solo una volta fino a questo momento. L’arbitro della sfida è stato il signor Kumara, coadiuvato dagli assistenti Salama e Bartolomucci.

Un primo tempo in equilibrio ed un secondo tempo di attenzione in ogni fase di gioco hanno permesso al FeralpiSalò di arrivare sullo 0 a 0 fino al novantesimo, poi al 46’ della ripresa il gol vittoria: Miracoli si incarica del pesante calcio di rigore, che trasforma in rete. La squadra di mister Vecchi si è sempre dimostrata aggressiva nelle azioni offensive, attenta però a non sbilanciarsi nel reparto arretrato.

La sconfitta del Sudtirol decreta la riapertura del campionato per quanto riguarda la promozione diretta in serie B, anche se sarà solo la squadra di Bolzano che potrà perdere il campionato, indipendentemente dalle vittorie altrui. La formazione, infatti, conserva un vantaggio di quattro punti sulle inseguitrici. Al secondo posto, a quota 78, c’è il Padova, unica squadra a poter soffiare la vittoria finale. Al terzo posto, ma lontana ben 17 punti, c’è il FeralpiSalò. Appuntamento a sabato 2 aprile, ore 17.30, a Crema per la sfida contro la Pergolettese: sarà la quart’ultima di questo campionato.