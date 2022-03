Partita da dimenticare per il Carpenedolo in Eccellenza ma salvezza vicinissima

Girone C

Al Mundial ’82 di Carpenedolo è andata in scena la sfida contro l’Orceana, partita valida per la 26esima giornata di Eccellenza, girone C. L’arbitro dell’incontro è stato il signor Trombello, coadiuvato dagli assistenti Puerto e Moscolari.

Una gara da dimenticare fin dai primi minuti, con il Carpenedolo incapace di gestire palla e l’Orceana che fa possesso senza però concretizzare nulla. La prima frazioen di gioco si chiude a reti inviolate, nella ripresa invece l’Orceana si dimostra più in palla e nei primi 20 minuti insacca il doppio vantaggio: Vitari al 13’ e Meloni al 17’. Accorcia momentaneamente le distanze Diene al 26’ della ripresa, ma dieci minuti più tardi è Duda a riportare il doppio vantaggio all’Orceana, autore di un gol su calcio di rigore.

Mister Novazzi ammette di aver disputato una partita da dimenticare sotto tutti gli aspetti, rivendica però di essere in linea con l’obiettivo stagionale, vale a dire la salvezza: “Abbiamo meritato di perdere una partita da subito in salita, l’Orceana ha fatto una buona partita arrivando sempre prima sui palloni. Azzeriamo e prepariamo subito la partita di domenica prossima. È stata una giornata negativa da parte di tutti, a prescindere dagli assenti. Siamo una neopromossa, siamo in linea con il nostro obiettivo che è la salvezza, noi dobbiamo salvarci e stiamo facendo un grande campionato.”