Parola di mister Vecchi, FeralpiSalò: “Possiamo costruire qualcosa di importante”

Il FeralpiSalò non riesce a superare lo scoglio Palermo e si ferma alle semifinali dei playoff per la promozione in serie B. Un risultato però grandioso per la squadra di mister Vecchi, a conclusione di una stagione pressoché perfetta coronata dal record di punti assoluto per la squadra e una serie di ben 14 partite senza sconfitta.

Al termine del match, il mister ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Peccato per la sconfitta, anche oggi non siamo stati perfetti e impeccabili e abbiamo pagato un errore, non siamo stati fortunati in alcuni episodi. Peccato per questo epilogo però da questo credo si possa imparare tanto e mi auguro possano esserci le basi per costruire qualcosa di ancora più importante, siamo vicini alle squadre più forti ma ci manca ancora qualcosina.”

Un sentito ringraziamento è andato ai tifosi, sia ai 6mila lombardi presenti tra i 35mila del Barbera sia a quelli che hanno seguito la squadra in ogni trasferta stagionale: “Ringraziamo tutti i tifosi per la vicinanza, credo debbano essere orgogliosi di quello fatto dai ragazzi quest’anno. Siamo un gruppo che non si è mai risparmiato, dal ritiro fino all’ultimo secondo di questa partita. Ora smaltiamo questa delusione perché speravamo di arrivare in finale, tra qualche giorno inizieremo a pensare al futuro.”