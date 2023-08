Parma vs Feralpisalò: le formazioni ufficiali

Tutto pronto per lo storico esordio in Serie B dei Leoni del Garda che questa sera scenderanno in campo alle 21 allo stadio “Ennio Tardini” di Parma per affrontare i padroni di casa nella prima giornata del campionato di Serie B. Una vittoria a testa negli unici due confronti che risalgono alla stagione 2016/17.

A dirigere l’incontro sarà il signor Marco Monaldi della sezione di Macerata. Gli assistenti saranno i signori Mastrodonato e Ceccon, mentre il IV ufficiale sarà il signor Giaccaglia.

Le formazioni ufficiali:

PARMA: Chichizzola, Osorio (C), Benedyczak, Estevez, Bonny, Sohm, Coulibaly, Hernani Jr, Circati, Zagaritis, Man. A disposizione: Rinaldi, Corvi, Balogh, Bernabé, Begi?, Ansaldi, Delprato, ?olak, Partipilo, Mihâilâ, Haj Mohamed, Sits. Allenatore: Pecchia.

FERALPISALÒ: Pizzigancco, Bacchetti, Balestrero, Di Molfetta, Compagnon, Carraro (C), Ceppitelli, Hergheligiu, Bergonzi, Martella, La Mantia. A disposizione: Minelli, Volpe, Ferrarini, Tonetto, Musatti, Di Gennaro, Pilati, Sau, Verzelletti, Franzolini, Gjyla, Felici. Allenatore: Vecchi.