Feralpisalò, esordio amaro. Al “Tardini” vince il Parma

L’esordio in Serie B della Feralpisalò rimarrà sempre nella storia, ma purtroppo i tre punti sono stati conquistati dal Parma. Nel complesso, buona la prova dei Leoni del Garda che a tratti hanno anche giocato alla pari ma sono stati puniti dalla maggiore esperienza dei ducali seriamente candidati alla promozione in Serie A.

La prima occasione della partita è dei verdeblù ed è firmata Compagnanon che spaventa il pubblico di casa: dopo quattro minuti il neo acquisto prova a tiro a giro che esce di un soffio dallo specchio della porta. Complice anche il gran caldo, le occasioni non arrivano, ma con il passare dei minuti il Parma inizia a guadagnare campo fino all’episodio del vantaggio: al 37’ il direttore di gara non vede il tocco di braccio di Martella, ma l’azione non sfugge al Var. Monaldi rivede il movimento e senza dubbio assegna il calcio di rigore che Benedyczak trasforma. La squadra di mister Vecchi non si perde d’animo e prova subito a ristabilire la parità, ma la conclusione di Carraro si spegne sul fondo.

Nella seconda frazione di gioco i ritmi calano vistosamente con i padroni di casa che gestiscono il possesso palla senza tentare l’affondo offensivo. Il parziale, però, cambia ancora al 67’ con il gol di Bernabé che subentrato a Sohm impiega soltanto sette minuti per mettere la sua firma sulla partita. Ancora una volta la reazione della Feralpisalò c’è, ma stavolta è la traversa a fermare il colpo di testa Balestrero e la possibile rimonta verdeblù. Nei minuti finali Carraro e compagni tentano il tutto per tutto, ma il Parma si difende e conquista la vittoria.

Tanto rammarico, ma anche molti segnali positivi per i Leoni del Garda che sabato 26 agosto affronteranno il Südtirol allo stadio “Garilli” di Piacenza.

IL TABELLINO

PARMA - FERALPISALÒ 2-0

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Coulibaly, Osorio, Circati, Zagaritis (76’ Del Prato); Estévez, Hernani; Man (76’ Ansaldi), Sohm (60’ Bernabé), Benedyczak (71’ Mih?il?); Bonny (60’ Partipilo). A disposizione: Corvi, Rinaldi, Balogh, Begi?, ?olak, Haj Anas, Sits. Allenatore: Pecchia.

FERALPISALÒ (4-3-3): Pizzignacco; Bergonzi, Ceppitelli, Bacchetti, Martella; Hergheligiu, Carraro, Balestrero; Compagnon (66’ Felici), La Mantia (65’ Sau), Di Molfetta (71’ Tonetto). A disposizione: Minelli, Volpe, Ferrarini, Di Gennaro, Pilati, Verzeletti, Franzolini, Musatti, Gjyla. Allenatore: Vecchi.

ARBITRO: Monaldi di Macerata.

ASSISTENTI: Mastrodonato di Molfetta; Ceccon di Lovere.

RETI: 37’ Benedyczak, 67’ Bernabé.

AMMONITI: Man - Bacchetti, Ceppitelli, Balestrero, Compagnon, Vecchi (allenatore Feralpisalò).

ESPULSI: Bresciani (prep. atletico Feralpisalò, dalla panchina)

NOTE: Angoli 7-7. Recupero 4’-5’. Fuorigioco 0-0.