Parma-Feralpisalò, le dichiarazioni del post partita

I Leoni del Garda si fermano in casa del Parma all’esordio in Serie B. Una partita combattuta, a tratti giocata alla pari, che lascia comunque sensazioni positive all’ambiente verdeblù.

Queste le dichiarazioni del post partita rilasciate dal tecnico Stefano Vecchi e dal centrocampista Davide Balestrero.

Mister Stefano Vecchi: “È stata una partita difficile, ma nel primo tempo abbiamo giocato bene con grande intensità e un bel ritmo. Ho visto dei buoni spunti su cui dobbiamo lavorare in vista delle prossime partite. La sconfitta è lo scotto che si paga contro le grandi squadre in campi molto calorosi. Noi abbiamo sbagliato qualcosa di troppo, dobbiamo migliorare sotto questo aspetto. Già dalla prossima partita dobbiamo pensare a mettere punti in classifica, contro una squadra forte come il Parma non abbiamo sfigurato dimostrando che possiamo meritare di restare in categoria”.

Davide Balestrero: “Abbiamo giocato una buona gara, peccato per i due gol. C’è un po’ di rammarico per gli episodi e per come è finita la partita, meritavamo sicuramente di più. Abbiamo dimostrato che possiamo stare in questa categoria e che non siamo qua per fare le comparse. Vogliamo dire la nostra su tutti i campi e cercare di dare il meglio in ogni partita”.