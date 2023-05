Parma vs Brescia, settore ospiti già sold out

Dopo le oltre 10mila persone presenti luendì 1 maggio allo stadio “Rigamonti” in occasione della vittoria sul Cosenza, il clima euforico della tifoseria biancoblù è sempre più alle stelle. Domenica 7 maggio le Rondinelle giocheranno in trasferta allo stadio “Tardini” di Parma e ancora una volta potranno contare sul supporto dei propri tifosi che in pochissime ore hanno fatto registrare il “sold out” del settore ospiti che può contenere 1.872 persone. Per questo motivo, il club emiliano ha deciso di aprire anche la curva sud. I biglietti prenotati sono già quasi tremila e molto probabilmente in poche ore sarà esaurito anche il secondo settore messo a disposizione degli ultras bresciani che anche a Parma spingeranno il Brescia verso la salvezza.