Parma vs Brescia: le dichiarazioni del mister Gastaldello

Il tecnico del Brescia Daniele Gastaldello ha parlato questa mattina alla vigilia della partita del “Tardini” contro il Parma. Queste le parole del tecnico biancoblù rilasciate in conferenza stampa:

“Vogliamo giocare tutte le partite a viso aperto. Contro il Parma sarà molto difficile perchè affrontiamo una squadra che fa della qualità tecnica l’arma principale. Dovremo stare attenti, difendersi bene e aiutarci a vicenda da squadra. Il Parma ha dei giocatori importanti che possono risolvere la partita con una giocata. Penso che sarà una una sfida fisica e molto dispendiosa, ai miei ragazzi chiedo una partita di personalità e provare a tenere il più possibile il possesso del pallone. Contro il Cosenza avevamo preparato un inizio di partita diverso, ma è andata diversamente. I ragazzi però mi sono piaciuti nella mezz’ora in cui abbiamo sofferto e anche nel secondo tempo per la reazione che hanno avuto riuscendo poi a fare la nostra partita. Contro il Parma dovremo stare più attenti e non concedere nulla. Quest’anno è stato molto sofferto e ci sta di vivere momenti difficili. Bisogna avere la forza di cambiare le cose e i ragazzi stanno dimostrando di avere il giusto carattere per uscire da questa situazione. L’entusiasmo della gente ci riempie d’orgoglio, significa che lo stiamo meritando. Però non abbiamo fatto nulla, non siamo salvi e la spinta del pubblico deve spingerci all’obiettivo. Dobbiamo concentrarci sul campo sapendo, i tifosi ci sostenevano quando le cose andavano male e sappiamo che ci spingeranno anche contro il Parma”.