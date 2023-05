Parma vs Brescia: i convocati di mister Gastaldello

Domenica 7 maggio alle ore 16:15, il Brescia tornerà in campo per affrontare il Parma allo stadio “Tardini”. Venti i giocatori convocati da mister Gastaldello che però è costretto a rinunciare all’ultimo a Karacic fermatosi per infortunio. Il terzino croato si aggiunge ai già indisponibili Bertagnoli, Pace, Papetti, Listkowski e Olzer. Il tecnico biancoblù recupera però Rodriguez e Ndoj che hanno scontato la squalifica. Tra i convocati del Brescia anche Zylf Muca, giocatore della formazione Primavera e nazionale albanese under 18 alla squadra seconda convocazione consecutiva.

Questi i giocatori convocati per la sfida con il Parma:

Portieri: Andrenacci, Lezzerini;

Difensori: Adorni, Cistana, Huard, Jallow, Mangraviti, Muca;

Centrocampisti: Bisoli, Bjorkengren, Labojko, Ndoj, Scavone, Van de Looi, Galazzi;

Attaccanti: Aye, Bianchi, Rodriguez, Niemeijer, Adryan.