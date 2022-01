Parla il Presidente del Lumezzane, Picchi: “Lo scopo è vincere il campionato”

Il Lumezzane è stato il protagonista indiscusso di questa prima parte di stagione per quanto riguarda il campionato Eccellenza, la squadra infatti sembra non avere rivali all’interno di questa categoria. La società ha pubblicato sul proprio sito ufficiale un’intervista fatta al Presidente del club, Vincenzo Picchi, in modo tale da tracciare un bilancio dell’annata 2021.

Il Presidente non si nasconde e sottolinea fin da subito l’intenzione di aver voluto creare una squadra forte allo scopo di vincere il campionato: si è ovviamente detto soddisfatto della prima parte di stagione, con 13 vittorie su 14 sfide totali. Inoltre, si sofferma sul settore giovanile, delineandolo come il “fiore all’occhiello” della società: l’auspicio è che la maggior parte dei tesserati riesca ad esordire con la prima squadra, se così non fosse però il presidente si augura che diventino “bravi cittadini osservanti delle regole”. Talvolta, infatti, passa come secondario il fatto che la funzione ludica e sportiva non sia l’unica da dover tener presente, soprattutto a livello giovanile la funzione sociale svolta dalle società calcistiche è molto rilevante e tra gli obiettivi primari c’è una crescita, non solo calcistica, del giovane. Infine, un appunto sul settore femminile, al momento all’attivo con Prima squadra, Juniores e Giovanissime, oltre alla scuola calcio: si è detto soddisfatto del campionato che sta disputando la prima squadra (al momento prima) e ci sono ampi margini di crescita e sviluppo per tutto il movimento.