Parla il Presidente del Ciliverghe, Bianchini: “Abbiamo concluso il 2021 in maniera ottima”

Il Presidente del Ciliverghe, Nicola Bianchini, ha rilasciato una dichiarazione che traccia un bilancio dell’anno appena concluso: “Con il campionato sprint speravamo di ottenere migliori risultati, ma è andata così. Da questo bisogna solo imparare. Per il nuovo anno le aspettative sono quelle di fare bene, abbiamo concluso il 2021 in maniera ottima, adesso bisogna ripartire con lo stesso trend e migliorarci. Quest’ultimo anno sarà ricordato per le tante varianti, spero che il 2022 porti la tanto attesa tranquillità.”

Il presidente Bianchini fa riferimento con soddisfazione ad una prima parte di campionato molto positiva per la squadra: in questo momento il Ciliverghe si trova al quinto posto in classifica, in piena zona playoff a quota 22 punti. Su 15 partite disputate, sono ben 7 le vittorie ed altrettante le sconfitte, solo uno invece il pareggio. Il capocannoniere Bosio ha siglato 7 reti in questa prima parte di stagione, un terzo delle reti totali della squadra.

Sui 22 punti totali della squadra, solo 6 sono quelli derivati dalle sfide casalinghe: 16 invece sono quelli provenienti dalle trasferte. I margini di miglioramento per la rosa ci sono tutti, non resta che vedere se ci saranno aggiustamenti in questa sessione di calciomercato per poi riprendere al meglio il prossimo 23 gennaio (salvo ulteriori modifiche di calendario).