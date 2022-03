Parità tra Brescia e Lecce nel match per la serie A

Il pareggio in trasferta del Brescia contro il Lecce non serve agli uomini di Inzaghi per riagguantare la vetta della classifica: il Lecce resta al primo posto a quota 54 punti, il Brescia insegue a 52 in attesa dello scontro odierno, ore 15.30, tra Pisa e Cremonese (rispettivamente a 52 e 53 in classifica). La battaglia per la serie A non è mai stata così accesa: sono ben 6 le squadre tra i 50 e i 54 punti.

Allo stadio Giardiniero di Via del Mare, a Lecce, la sfida è stata arbitrata dal signor Fabbri, coadiuvato dagli assistenti Carbone e Alassio. Le due reti della sfida, terminata 1 a 1, sono arrivate nel corso della prima mezz’ora di gioco: ad aprire le marcature è stato Strefezza al 19’, a seguire Bisoli del Brescia al 30’ che ha riportato in parità il punteggio. Nel corso della ripresa entrambe le squadre tentano a più riprese la via del gol, consapevoli che un pareggio non servirebbe a nessuno. Occasioni e contropiedi piovono nei secondi quarantacinque minuti di gioco ma nessuno riesce a insaccare la sfera.

Al termine della sfida, mister Inzaghi ha sottolineato come il campionato sia molto combattuto e che le partite restanti vadano affrontate come se fossero finali: "C'è un po' di rammarico per l'occasione di Tramoni, ma sono davvero contento della prestazione di tutti. Abbiamo dimostrato che ci siamo. Ora ci aspettano altre 9 finali e questo campionato si deciderà per i dettagli".