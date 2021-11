Pareggio tra Sporting Club e Bagnolese in Promozione: 2 a 2

Allo stadio comunale di Goito si è giocata la sfida valida per l’ottava giornata del campionato Promozione tra Sporting Club e Bagnolese, gara conclusasi con il punteggio di 2 a 2.

La Bagnolese è la prima squadra a passare in vantaggio, con Versaci, al 18’ del primo tempo: Zanola batte un calcio di punizione e indirizza verso l’area di rigore un ottimo pallone, Versaci colpisce e trafigge il portiere avversario. Al duplice fischio la Bagnolese è in vantaggio per 1 a 0, il rientro in campo però mostra lo Sporting Club più motivato e al 19’ della ripresa trova la via del gol con Ongaro. Bastano sei minuti per siglare poi la rete del vantaggio, con Turrini che trasforma il calcio di rigore concesso dall’arbitro.

Il 2 a 1 però non spegne la Bagnolese che pareggia i conti al 32’ con Tortelli, autore di una bella conclusione di destro su cui il portiere avversario non può nulla. Nel finale di gara la squadra ospite ha inoltre avuto l’occasione di passare in vantaggio con Dorosini, la cui conclusione viene messa in angolo in extremis dall’estremo difensore rossoblù.

La Bagnolese tornerà tra le mura amiche nel prossimo turno di campionato, quando sarà impegnata contro il Suzzara Sport Club per la nona giornata di campionato.