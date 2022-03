Pareggio tra DarfoBoario e Atletico Castegnato in Eccellenza, girone C

Il Darfo Boario porta a casa un punto nella sfida contro l’Atletico Castegnato, avanti in classifica di 7 lunghezze. La sfida è andata in scena al Comunale di Darfo Boario, arbitrata dal signor Leorsini e coadiuvato dagli assistenti Turra e Molino.

Ad aprire le marcature è l’Atletico Castegnato, con Sinigaglia al 14’ del primo tempo regolamentare; segue a ruota il gol di Flaccadori al 27’ per il Darfo Boario, che riporta il punteggio in parità. Un gol a testa ed un punto per parte chiudono la 25esima giornata di Eccellenza per le due squadre. Il Darfo ottiene un punto importante al fine di evitare la zona playout, ora lontana due lunghezze, ancora troppo poco però per dormire sonni tranquilli.