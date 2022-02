Pareggio tra Brescia e Como, mister Inzaghi: “Ci siamo innervositi”

Per la 26esima giornata di serie B, il Brescia è sceso in campo, in trasferta, contro il Como. Il match è terminato in pareggio, con il Como a guidare la gara nel primo tempo ed il Brescia capace di recuperarla nel corso della ripresa. L’arbitro della sfida è stato il signor Irrati, coadiuvato dagli assistenti Moro e Di Monte.

Allo stadio Sinigaglia di Como è andata di scena la sfida che, se vinta, poteva consolidare il primato della squadra di mister Inzaghi. Così non è stato però, anzi la squadra ospite ha anche rischiato di perdere il match finendo il primo tempo in svantaggio; Cerri, infatti, ha siglato la rete del vantaggio al 12’ del primo tempo e il Como è riuscito a tenere invariato il punteggio fino al duplice fischio.

Nel corso del secondo tempo regolamentare però la situazione è cambiata, con il Brescia che è riuscito a riportare sui binari giusti la sfida e migliorando sia la fase offensiva sia quella difensiva. Il gol del pareggio è arrivato al 21’ della ripresa con Ayè, al terzo centro stagionale.

Le due vittorie di Lecce e Cremonese hanno fatto scivolare il Brescia al terzo posto, a quota 48, con un solo punto di distacco dalla prima posizione. Inzaghi al termine della sfida si è detto soddisfatto della reazione dopo il gol subito: "Abbiamo preso un gol che non dovevamo prendere e poi ci siamo innervositi. Ad ogni modo la reazione della squadra è stata molto positiva. Il gol annullato? Mi pare fosse buono, ma guardiamo avanti"