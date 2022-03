Pareggio tra Brescia e Benevento, mister Inzaghi: “Una partita così andava vinta”

Il Brescia si ferma sul 2 a 2 nel turno infrasettimanale di serie B, il 30esimo, contro il Benevento. Allo stadio Rigamonti di Brescia, la squadra di casa non riesce a sfondare nonostante l’uomo in più. L’arbitro dell’incontro è stato il signor Piccinini, coadiuvato dagli assistenti Affatato e Marchi.

Il Brescia parte fortissimo e l’approccio alla gara si dimostra essere corretto: la squadra è concentrata, brava nella gestione del possesso palla e fredda nelle conclusioni a rete. Bisoli sigla la rete del vantaggio dopo soli due minuti di gioco, la squadra però subisce il pareggio al 21’ del primo tempo con Tello del Benevento. Moreo ristabilisce poi il vantaggio pochi minuti più tardi, in gol al 32’ della prima frazione di gioco. Al duplice fischio è la squadra di mister Inzaghi a condurre il gioco, in vantaggio di una rete.

La squadra però si perde nel corso della ripresa, abbassa i ritmi ed il Benevento, di conseguenza, prende coraggio. Il gol del pareggio non tarda ad arrivare e porta la firma di Forte, al 24’ della ripresa. La sfida termina in parità, un punto per parte che rallenta la corsa del Brescia, in attesa delle sfide odierne di Pisa e Cremonese.

Mister Inzaghi si è rammaricato per la mancata vittoria al termine della sfida: “È chiaro che una partita così andava vinta e abbiamo preso un gol da polli. La squadra però ha disputato una grande gara contro l'avversario che ritengo il più temibile del campionato. C'è rammarico, però sono convinto che gare come questa ci diano consapevolezza e forza di quello che valiamo.”

Quest’ultima si trova a pari punti con il Brescia, 53, mentre il Pisa conduce a quota 55 punti, a sua volta a pari punteggio con il Lecce; nel mezzo il Monza, fermo a 54: una corsa alla A avvincente fino all’ultima giornata.